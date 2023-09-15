Общество

Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий

Минпросвещения РФ запустило календарь проводимых в стране образовательных мероприятий всероссийского, межрегионального и международного уровней, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Единый календарь образовательных событий предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в РФ образовательных мероприятиях всероссийского, межрегионального и международного уровней. Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года», - говорится в сообщении.

Среди организаторов событий, размещенных в календаре, как педагогические вузы, так и классические, в частности МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, а также федеральные и региональные органы государственной власти и общероссийские общественные организации, такие как АНО «Россия - страна возможностей», Российское общество «Знание», общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», пишет ТАСС.

Сервис содержит краткую информацию об образовательном событии, дате и времени его проведения, организаторах, категории участников, количестве оставшихся мест для участников, а также ссылки на регистрацию и подключение. Оператором календаря является Академия Минпросвещения России.