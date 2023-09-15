Общество

В Госдуме призвали направлять штрафы за жестокое обращение с животными на создание приютов

Средства, поступившие в федеральный бюджет от штрафов за жестокое обращение с животными, необходимо направить в регионы для строительства приютов. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пресс-конференции.

«В прошлую сессию мы приняли поправки в КоАП РФ, установив штрафы за жестокое обращение с животными, за выброшенных животных, за нарушения в цирках и зоопарках. Появилось сразу пять новых составов в КоАП. И штрафы идут в федеральный бюджет, потому что КоАП федеральный. Мы эту ситуацию оценили и посчитали, что штрафы можно было бы окрасить и возвращать их регионам», - цитирует его ТАСС

Бурматов добавил, что средства должны идти на решение проблем, связанных с безнадзорными животными, «в первую очередь напрашивается строительство приютов». По его словам, «тема находится в проработке».