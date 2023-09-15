Общество

Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

Фото: Кинопоиск

«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце", - написал Белов, не раскрыв подробности смерти артиста.

Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД, пишет РИА Новости.

Как уточняют другие СМИ, актер скончался ночью в московской больнице из-за проблем с сердцем. Последнюю неделю он провёл в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».