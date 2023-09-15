Общество

Наиболее вредные частицы пыли для организма назвал врач

Мельчайшие твердые частицы PM2.5, которыми нередко бывает загрязнен воздух в городах, могут проникать не только в легкие, но и в кровь, отметил врач-терапевт Георгий Сапего. По его словам, такая пыль может провоцировать развитие рака, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

«Особенно опасны частицы PM2.5. Они обычно бывают неорганическими и получаются от сжигания топлива и всяческих промышленных загрязнений. Частицы PM2.5 имеют размер менее 2,5 микрометра и поэтому не только проникают в глубину наших легких, но и всасываются в кровь. Такие частицы не видны невооруженным глазом. В долгосрочной перспективе вдыхание PM2.5 может увеличивать не только риск развития заболеваний легких, но и инфарктов, инсультов, злокачественных новообразований», – предупредил Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

Контакт с домашней пылью может приводить к обострению аллергических заболеваний, продолжил врач.

«Мы сами производим основную часть домашней пыли. Это частицы нашей кожи и разные волокна. В такой пыли живут плесень и пылевые клещи. От вдыхания аллергенов плесени и клещей у некоторых людей могут случаться тяжелые приступы бронхиальной астмы. Интересно, что продукты жизнедеятельности пылевых клещей могут проникать в нашу кожу сквозь мельчайшие трещинки и вызывать зуд, жжение, дерматит. Это даже не аллергия, а просто воздействие едкой органики», – уточнил Георгий Сапего.

Терапевт дал совет, как защититься от воздействия опасных частиц пыли.

«Крупную пыль, которая оседает у нас в носу и в легких, наш организм сам постепенно выведет наружу за счет колебаний микроскопических ресничек в дыхательных путях. Важно сохранить в себе этот естественный механизм, не травить реснички табачным дымом. Видимую невооруженным глазом домашнюю пыль с разных поверхностей надо собирать пылесосом и влажной тряпкой. В ней будет меньше аллергенов пылевых клещей и плесени, если поддерживать дома влажность ниже 50%. А бытовой очиститель воздуха с так называемым HEPA-фильтром задержит значительную часть летающих частиц PM 2.5», – добавил Георгий Сапего.