Общество

Ветер различных направлений прогнозируют в Псковской области 17 сентября

Переменная облачность прогнозируется на территории Псковской области 17 сентября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, существенных осадков не ожидается.

Вечером местами возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть ветер южных и юго-восточных направлений, днем - юго-западный и западный ветер, вечером - северо-западный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от 5 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.