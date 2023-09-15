Общество

Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах

«Цезарь» стал самым популярным салатом в российских ресторанах этим летом, на него пришлось 38% порций от общего числа проданных салатов, подсчитали для аналитики сервиса «Контур Маркет».

«Открывает рейтинг "Цезарь". На него приходится почти 38% всех порций из общего числа проданных салатов. В среднем по стране "Цезарь" покупали в 2 раза чаще, чем "Оливье", и в 3,5 раза чаще, чем "Греческий", - сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, второе место занял салат «Оливье», набрав 16%, а третье - «Греческий» (11%). Последнее место в списке популярных салатов занял «Капрезе», при этом отмечается, что это и самый дорогой салат из всех.

​Отмечается, что к августу 2023 года порция салатов с овощными ингредиентами подешевела по сравнению с июнем. «Винегрет» стал дешевле на 15%, «Цезарь» подешевел на 13%, «Греческий» на 8%. А вот салаты с морепродуктами и мясными ингредиентами, наоборот, подорожали: «Мимоза» поднялась в цене на 15%,«Крабовый» - на 14%, «Оливье» - на 6%.