Общество

О вреде грибов для пожилых людей рассказала врач

Грибы являются не самым лучшим продуктом для пожилых, поскольку их употребление противопоказано при целом ряде заболеваний, которые нередко встречаются в таком возрасте. Об этом рассказала руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Она отметила, что грибы считаются источником белка, витаминов, минеральных веществ и других полезных микроэлементов, однако в первую очередь это трудноперевариваемый продукт за счет большого содержания клетчатки и хитина. По этой причине полезные нутриенты, входящие в состав грибов, плохо усваиваются организмом.

Кроме того, по ее словам, грибы, растущие в экологически неблагоприятных зонах, могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Если съесть их, организм может дать сбой с картиной отравления, пишут «Известия».

«Основными противопоказаниями к употреблению грибов являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также повышенное артериальное давление. В связи с этим мы не рекомендуем людям старшего возраста добавлять в свой рацион этот продукт на постоянной основе. Можно побаловать себя в сезон, но в небольших количествах, максимум 100–150 г», — заявила Иванникова.

При этом она обратила внимание, что грибы лучше употреблять в вареном, тушеном и запеченном виде. А соленые грибы, по ее словам, следует серьезно ограничить, так как избыток соли и консервантов способствует повышению артериального давления.

«Однако сам процесс сбора грибов может быть полезным для пожилых — это, прежде всего, физическая активность на свежем воздухе, которая, ко всему прочему, приносит удовольствие и улучшает настроение. Поэтому собирать грибы можно, главное — хорошо в них разбираться и выбирать для «тихой охоты» экологически чистые места», — подытожила врач.