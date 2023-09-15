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Общество

День работников леса отмечают 17 сентября

17.09.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

День работников леса отмечают сегодня, 17 сентября, в России, Беларуси, Кыргызстане и Украине. Этот день ведет свою историю еще со времен существования СССР, сообщает calend.ru.

13 августа 1966 года был принят указ Президиума Верховного совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году указом Президиума Верховного совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов квадратных километров.

Теги: #лес
Источник: Псковская Лента Новостей
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