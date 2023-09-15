Общество

Россиянам рассказали, как ухаживать за собакой осенью

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, как ухаживать за собакой в осенний период.

По его словам, некоторые собаководы осенью сокращают время прогулки или вовсе отменяют ее из-за плохой погоды, однако не стоит лишать питомца веселого досуга, активности и социализации, пишет РИА Новости.

«Но не нужно забывать, что хотя бы раз в сутки собака должна полноценно погулять, успев пообщаться с сородичами, обойти местность и выплеснуть скопившуюся энергию. Обеспечьте питомца специальной одеждой, не заставляйте насильно гулять под дождем и внимательно следите, чтобы собака не мерзла», — отметил Голубев.

До этого Голубев рассказывал, что универсальной формулы, по которой рассчитывается периодичность купания собаки, не существует, хозяевам нужно ориентироваться на длину шерсти и степень ее загрязненности. Собак с длинной шерстью, помимо купания, необходимо расчесывать, чтобы волосяной покров не скатывался.