Общество

Врачи рассказали о состоянии актера Станислава Любшина

ародный артист РСФСР Станислав Любшин остается в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении.

«Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести. Давление 120 на 70», - рассказал собеседник агентства.

Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил агентству, что 90-летний Любшин «чувствует себя нормально», у него были небольшие проблемы с давлением, сейчас находится в обычной палате и занимается подготовкой к премьере.