Общество

В Госдуме заявили о невозможности блокировки YouTube

Блокировки YouTube в России не будет без адекватной и полноценной замены. О невозможности блокировки видеосервиса без аналога заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока», — сказал депутат.

Он отметил, что будет поставлен вопрос, почему до сих пор аналог не был создан и выразил надежду, что он появится в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

Ранее Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после запуска новостных каналов в нем. По мнению депутата, тот факт, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), говорит о том, что публикуемая в каналах информация будет носить антироссийский характер.