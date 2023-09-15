Общество

Контрастная погода ожидается на Северо-Западе России

Погода на Северо-Западе России будет контрастной, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе погода будет контрастной. Так, на севере региона время от времени будут лить дожди, а дневная температура не превысит +7…+12˚. В южной части ливни будут носить локальный характер, поэтому воздух прогреется лучше – в первую половину недели до +15…+20˚, а в конце периода, когда осадки прекратятся, и до +20…+25˚», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центральной России небольшие локальные ливни ожидаются только в среду. Температурный режим в регионе будет существенно теплее климата. В первые дни столбики термометров покажут +18…+23˚, а в четверг-пятницу станет ещё теплее – после полудня +22…+27˚.

В Санкт-Петербурге небольшие дожди ожидаются во вторник-среду. Дневная температура в первую половину рабочей недели +17…+20˚, в понедельник немного прохладнее, а в четверг-пятницу воздух прогреется до +21…+24˚.

В Москве в понедельник-вторник солнечно, а показания термометров на 6° превысят уровень нормы – днём +20…+22°. В среду из-за локальных ливней станет на 2–3° прохладнее. Но уже в четверг-пятницу в мегаполис придёт по-настоящему июльская погода – никаких дождей и +23…+25°.