Общество

В России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн

Сервис интернет-продажи и доставки лекарств «Сбер Еаптека» начнет продавать лекарства в рассрочку онлайн, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с новым проектом компании.

«Интернет-портал "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне», - утверждает газета. Эту информацию также подтвердил представитель «Сбер Еаптеки», он уточнил, что для развития этого проекта будет запущен специальный сервис.

В издании отмечается, что запуск нового сервиса связан с желанием сервиса занять пока свободную на рынке нишу. Сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок, а не лекарств.