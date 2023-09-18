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Общество

Более трех тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

18.09.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Отделение СФР по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3328 медицинским работникам на общую сумму 161,7 миллиона рублей с начала 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Новая мера поддержки установлена правительством с января этого года. На сегодняшний день в области под ее реализацию попадает 26 медицинских организаций.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения региона формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

Отделение перечисляет деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд корректный реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.

«Для получения специальной социальной выплаты каждому медицинскому работнику не нужно подавать заявление и иные документы, С целью оперативного взаимодействия от отделения СФР по Псковской области за каждым медучреждением закреплен специалист Фонда, который взаимодействует с бухгалтерской службой для своевременного предоставления реестров и запроса дополнительной информации», - отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Теги: #медики #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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