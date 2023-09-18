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Общество

Обязательный месяц между подачей заявления в ЗАГС и свадьбой планируют отменить

18.09.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

Обязательный прежде месяц между подачей заявления в ЗАГС и свадьбой Минюст собирается отменить. Пара, которая очень торопится пожениться, и сейчас может не ждать месяц. Правда, для этого нужна очень уважительная причина. Например, если жениха зовут отдать долг Родине. Или невеста беременна. Или у пары родился ребенок. Или есть угроза их жизни. Тогда ЗАГС не будет тянуть и распишет в день подачи заявления. Но для всех остальных месяц, чтобы подумать о крепости чувств — обязательный. Во всяком случае пока.

На совещании 7 сентября в Минюсте решили: этот срок не так уж и нужен. И стоит поработать над законодательством, чтобы его сократить или отменить вовсе. Но опрошенные «Парламентской газетой» эксперты сомневаются, что нестись в ЗАГС во весь опор — такая уж хорошая идея.

Чтобы увеличить число браков в стране, решения должны быть комплексными, а не единичными, уверена первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая: «Есть такое понятие, как "неделя тишины", которую дают женщинам перед прерыванием беременности, чтобы обдумать свое решение. А перед регистрацией брака на это дают целый месяц. Я не думаю, что его отмена сильно увеличит количество именно тех браков, которые люди заключают на всю жизнь. А вот разводов, наоборот, может стать больше».

Опыт некоторых стран, где расписаться можно в два счета, по словам депутата, остужает: там количество разводов примерно такое же, как и браков.

Месяц на раздумья позволяет человеку проверить чувства и понять, правильное ли решение он принял, сказал психолог Евгений Головинов. И то не всегда: «Часто бывает, что и месяц не помогает разобраться в отношениях, и пара все равно разводится».

В России за прошлый год, по данным Росстата, поженились 1 053 756 пар, а развелись — 682 850. По сравнению с 2021 годом число браков увеличилось на 12,4, а разводов — на 5,7 процента. Мужчины в среднем женятся в 25,2 лет, а женщины выходят замуж в 23,2 года.

Зато месяц на раздумья перед разводом Минюст хочет оставить. Его дадут даже решившей расстаться паре, у которой нет общих несовершеннолетних детей. 

Решение о разводе может быть импульсивным и за месяц люди могут и помириться, объяснила детский и семейный психолог Наталья Искра.

Кстати, сейчас муж не имеет права без согласия жены подавать на развод во время беременности супруги и в течение года после рождения ребенка, напомнила Буцкая: «В этих случаях нужно подумать об увеличении срока. Хотя бы потому, что декретный отпуск у женщины длится три года и в это время она не может работать, ухаживая за малышом».

И браки, и разводы россиян сейчас регулирует Семейный кодекс, принятый в декабре 1995 года.  А более ста лет назад, в 1918 году, появился первый документ о семейных отношениях — Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Он впервые разрешил вступать в брак монахам и монахиням, а также парам, в которых муж и жена принадлежат к разной вере. Для мужчин брачный возраст установили в 18 лет, для женщин - 16. Создавать семьи между близкими родственниками документ запрещал, нельзя было расписаться и тем, кто уже состоял в браке или находился не в здравом уме.

Никаких сроков на раздумья не было — достаточно было паре заявить о своем желании вступить в брак и написать заявление.

В 1926 году приняли Кодекс законов о браке, семье и опеке. Брачный возраст для женщин повысили до 18 лет, а фактические браки признали наряду с зарегистрированными. В июле 1944 года в документ внесли изменения, и разводиться парам разрешили только через суд. Процесс стал публичным и сложным. Местные газеты публиковали объявления о разводе, а суд обязан был постараться примирить супругов.

В 1969 году появился новый Кодекс о браке и семье и в нем парам установили месячный срок для вступления в брак после подачи заявления. Закон разрешил два способа развода: через суд и через загс. Эти же нормы записаны и в нынешнем Семейном кодексе, принятом в 1995 году.

Теги: #загс
Источник: Псковская Лента Новостей
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