Общество

ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, говорится в сообщении ведомства. Компании должны сделать это в течение месяца.

«Операторы должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов», - отмечается в сообщении.

В августе 2023 года ФАС направила операторам «большой четверки» запросы с целью установить все обстоятельства и детали, при этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили, подчеркнули в службе. Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, пишет RuNews24.

ФАС направила предупреждения о прекращении подобных действий. В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не ограничивать подобный функционал для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.