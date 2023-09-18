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Общество

Семь тонн рыбных консервов из Марокко не пропустили в Псковскую область

18.09.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Семь тонн рыбных консервов из Марокко не пропустили в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

В пункте пропуска «Бурачки» (Себежский район) государственный инспектор провел ветеринарный контроль ввозимой на таможенную территорию ЕЭАС партии рыбных консервов из Марокко. Семь тонн готовой рыбной продукции предназначались для получателя из Москвы.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспектор установил несоответствие предоставленного ветеринарного сертификата на пищевую продукцию, вывозимую на таможенную территорию Евразийского экономического союза из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов рыболовства и продуктов их переработки, образцу, утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 607 «О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран».

Кроме того, установлено несоответствие товара «Анчоусы в оливковом масле-экстра первого отжима экстра 100 г», заявленного в инвойсе, наименованию товара, определенному в разрешении Россельхознадзора «Анчоус маринованный в масле», «Филе анчоусов в оливковом масле».

Ввоз 7 тонн рыбных консервов на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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