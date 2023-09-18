Общество

Роспотребнадзор: Новый вариант коронавируса «пирола» заразнее «омикрона»

Новый вариант коронавируса «пирола» более заразен, чем «омикрон», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона", и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что пока нет оснований ожидать повторения ситуации с «омикроном», пишет РИА Новости.

В России существуют тесты для выявления нового варианта коронавируса, а также препараты для эффективного лечения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.