Общество

Бабье лето вернулось в Псковскую область

Бабье лето вернулось в Псковскую область. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«К нам вернулось бабье лето, дни на этой неделе будут теплыми и сухими, – рассказала Тала Нещадимова. – Дневные температуры будут варьироваться в пределах от +17 до +22 градусов и от +21 до +26 градусов, ночные температуры тоже высокие для сентября: от +4...+9, +5...+10 до +7...+12, +9...+14 градусов. Ветер преимущественно южных направлений, умеренный».

Хорошая погода сохранится до конца недели, в среду на территории области возможен кратковременный дождь, добавила Тала Нещадимова.