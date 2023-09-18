Общество

Минздрав прокомментировал предложение перевести школьных врачей на ставки медорганизаций

В Минздраве России не видят препятствий для реализации предложения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, высказанного на площадке Восточного экономического форума, перевести школьных врачей со ставок школ на ставки медучреждений.

«Уже сегодня вопросы оказания медицинской помощи учащимся школ законодательно урегулированы - соответствующие положения есть в законе "Об основах охраны здоровья граждан" и законе "Об образовании". Препятствий для реализации предложений, озвученных Ириной Анатольевной Яровой, нет», - отметили в Минздраве.

Более того, в большинстве случаев школа предоставляет помещение, а поликлиника организует работу медкабинета с соответствующим его лицензированием. В этом случае медицинский работник является сотрудником медорганизации, пишет ТАСС.

«Действительно, есть ситуации, когда медицинский работник является сотрудником школы, и это также не противоречит законодательству. Однако в этом случае, действительно, применяются другие условия оплаты труда», - добавили в пресс-службе.