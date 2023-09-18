Общество

Профсоюзы проработают вопрос диспансеризации для псковских трудящихся

Состоялось очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Стороны социального партнерства обсудили:

проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения;

организацию работы по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Псковской области;

меры по повышению уровня занятости инвалидов в Псковской области;

состояние производственного травматизма в первом полугодии 2023 года;

мероприятия профсоюзов, которые запланированы и пройдут в Единый день коллективных действий 7 октября «За достойный труд».

В ходе заседания Псковскому областному совету профессиональных союзов и региональному союзу промышленников и предпринимателей поручили проработать с работодателями вопрос о проведении диспансеризации работающего населения (со стопроцентным охватом в текущем году), довести до работодателей информацию о необходимости разработки системы мер для комфортного прохождения диспансеризации работниками организаций.

«Мы уже начали работу по протоколу заседания областной трехсторонней комиссии, работы много, но мы готовы отработать все по существу. Вопрос диспансеризации очень важен для нашего региона, профсоюзы проведут выездные встречи с коллективами профсоюзных организаций по ряду вопросов, в том числе и диспансеризации. Социальное партнерство - важнейший элемент концепции достойного труда в современной России», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.