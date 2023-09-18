Общество

Более 50 базовых станций сотовой связи планируют запустить в Псковской области в 2023 году

В Псковской области в этом году будет запущено более 50 базовых станций сотовой связи, что почти в два раза больше, чем планировалось изначально. Таким, образом, охват качественной связью и мобильным интернетом составит порядка 5 тысяч жителей. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в понедельник, 18 сентября, доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Если говорить о новых базовых станциях, то это те, которые оператор устанавливает за счет собственных средств, пояснил руководитель управления. Строительство вышек, установка которых планировалась изначально, так или иначе связано с региональными или федеральными программами.

Большинство дополнительных станций уже установлено. Радиус покрытия связью каждой — порядка 4,5 км. Вышки в основном смонтированы в районах, где имеется наибольшая нагрузка на операторов связи. Вместе с тем учитывались и обращения граждан. Так, например, по просьбе жителей Невельского района в муниципалитете установлено 4 дополнительные станции сотовой связи.

«Увеличиваем показатели в 2 раза. Хороший результат», — прокомментировал губернатор.

В продолжение встречи Михаил Ведерников и Виталий Рахманов обсудили расширение зон покрытия сотовой связью территорий в пределах федеральных трасс.

Напомним, в планах следующего года в Псковской области установка 21 базовой станции. При этом ожидается, что пять вышек появятся в пяти районах области по программе «Комплексное развитие сельских территорий».