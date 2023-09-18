Общество

Путин подписал указ о цифровом паспорте

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, согласно которому представление сведений из документов, удостоверяющих личность гражданина, в электронной форме через портал «Госуслуги» приравнивается к предъявлению этих документов, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.

«Представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных госорганами, <...> в электронной форме с использованием мобильного приложения <...> информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг приравнивается <...> к предъявлению указанных документов», — приводит текст указа РИА Новости.

Гражданин сможет предоставлять сведения о себе в электронном виде. Эта информация будет приравниваться к данным, содержащимся в бумажной версии документов. Уточняется, что перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит правительство России. Власти также должны утвердить порядок использования приложения «Госуслуги», состав сведений и способ их обработки.

Уточняется, что предъявлять документы в электронной форме можно будет по желанию. При этом в мобильном приложении будут использоваться шифровальные (криптографические) средства.

В свою очередь, Минцифры будет вести реестр юрлиц и видов их деятельности, для осуществления которой используются информация, переданная в электронном виде.