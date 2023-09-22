Общество

Квест-шоу, экоигры и мастер-классы ждут гостей Fjord Plaza 23 сентября

Торгово-развлекательный центр Fjord Plaza в Псковском районе в предстоящую субботу, 23 сентября, совместно со своими партнерами, организаторами и участницами конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» порадуют посетителей мероприятием, которое придется по вкусу маленьким посетителям и их родителям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРЦ.

Изображение здесь и далее: Fjord Plaza

Гостей ждет:

Квест-шоу. Генеральный партнер конкурса Форт Град проведет квест-шоу, на котором дети встретятся со Старцем Фура. Хитроумный старец проведёт испытания на ловкость, смекалку, память и загадает самые каверзные загадки.

Экоигры. Участница конкурса Светлана Бринюк организует экоигры с применением вторсырья. В ход пойдут лотки яиц, крышечки, коробки. Гости будут не только играть с вторсырьем, но и угадывать его. Самым активным достанутся экологические призы.

Мастер-класс с дредорезинками. Еще одна участница конкурса Светлана Рюмина заявляет, что осень не время грустить, осень время носить все яркое. Команда салона красоты BabaBarber хочет порадовать юных леди ярким аксессуаром. Такая модная дредорезинка поможет обновить образ, добавить яркости и при этом не испортить волосы. Достаточно сделать хвостик или пучок, и эффектная причёска готова. Светлана покажет и расскажет, как носить такую резинку. Для родителей также предусмотрены приятные сюрпризы и подарки.

Мастер-класс по флористике и фуд-флористике. Ольга Рудакова – профессиональный флорист и тоже участница конкурса – научит собирать композиции из цветов, а также из маршмеллоу и зефира.

Мастер-класс по линогравюрным оттискам. Участница конкурса Ольга Ефимова проведет мастер-класс по печати линогравюрных оттисков на крафтовой бумаге с помощью готовых штампов и акриловых красок. На мастер-классе можно будет сделать подарочную открытку и конверт к ней.

Азотное мороженое. В конце всех мероприятий маленькие участники получат бесплатное азотное мороженое от партнера Jolli Kids.

Мероприятие начнется в 14:00 в центральном атриуме на первом этаже ТДЦ Fjord Plaza. Участие бесплатное.

Напомним, до торгового центра можно доехать на автобусе №25, а также на маршрутном автобусе №54.

Без возрастных ограничений