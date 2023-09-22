Общество

В России увеличат пенсии прабабушкам с иждивенцами

Прадедушки и прабабушки смогут стать опекунами несовершеннолетних правнуков, это даст им право на повышенную пенсию. Кабмин поддержал такой законопроект, следует из проекта отзыва правительства.

Законопроект предусматривает повышение фиксированной̆ выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые станут опекунами несовершеннолетних правнуков или достигших 18 лет и недееспособными, говорится в проекте заключения, с которым ознакомились «Известия».

«Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов», — сообщили в пресс-службе кабмина.

За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры получают дополнительно треть от фиксированной части пенсии. В 2023 году это 2 522 рублей в месяц.

Сегодня опекунами разрешено становиться только тетям, дядям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, сказал один из разработчиков законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Но есть случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой немногим больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна. Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок при живой прабабушке, должен идти в детский дом. Подготовленный законопроект решает эту проблему», — пояснил он.