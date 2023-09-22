«Хайпожоры»: Итоги ДЭГ, новый iPhone и нейросети ломают лингвистические границы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 сентября. Его провели Ксения Журавкова и Константин Калиниченко.
Основные темы выпуска:
- Итоги голосования через ДЭГ, костюмированные вечеринки во время выборов для соцсетей.
- Презентация нового IPhone и распространяющиеся запреты на его использование.
- Нейросети ломают лингвистические границы: волна мемов на иностранных языках с сохранением голоса и интонаций героев захватила российский интернет.