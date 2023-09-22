Общество

Продолжение фильма «Чебурашка» выйдет в 2026 году

Продолжение семейной комедии «Чебурашка» выйдет в кинотеатрах в 2026 году. Режиссером второй части снова выступит Дмитрий Дьяченко, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской государственной телерадиокомпании.

«Официально: "Чебурашка-2" запущен в производство! Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что над второй частью работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм. Сюжет будет развиваться спустя год после событий первого фильма.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи», - цитирует пресс-служба соавтора сценария, генерального продюсера Yellow, Black and White Виталия Шляппо.

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Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.