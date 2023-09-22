Общество

104-й гвардейский десантно-штурмовой полк отмечает своё 75-летие

75-летие 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка отмечают сегодня, 24 сентября. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Полк был сформирован 24 сентября 1948 года. В период с 1979 года по 1989 год многие военнослужащие полка, прикомандированные к другим частям, выполняли интернациональный долг в Афганистане.

С 1994 по 1995 года полк в составе 76-й дивизии принимал участие в Первой чеченской войне, в 1999 и 2004 годах - участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Самой трагической и легендарной страницей в истории полка является героическая гибель 6-й роты 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

В 2002-2003 годах в полку был успешно проведён эксперимент по созданию первого соединения на контрактной основе.

Добавим, почетным солдатом в списки полка навечно зачислен десантник № 1, Герой Советского Союза, основатель Воздушно-десантных войск, генерал армии Василий Маргелов. Более 20 военнослужащих полка являются Героями Российской Федерации.