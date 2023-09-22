Общество

В Госдуме предложили выдавать пожилым плиты с контролем выделения газа

Первый зампред комитета ГД просвещению Яна Лантратова в своем Telegram-канале обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением обеспечить лиц старше 75 лет, проживающих в многоквартирных домах, бесплатными газовыми плитами с системой контроля за выделением газа в связи с недавним взрывом газа в Балашихе.

«Необходимо разработать и реализовать государственную программу обязательного бесплатного обеспечения лиц, находящихся в возрасте старше 75 лет и проживающих в многоквартирных жилых домах, газовыми плитами, оснащенными системами автоматического контроля за выделением газа. Такой механизм автоматически отключает подачу газа в случае отсутствия горения на конфорке. Важно, чтобы реализация проекта осуществлялась в беззаявительном порядке», - заявила Лантратова в обращении.

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По словам Лантратовой, реализация данной программы позволит минимизировать количество инцидентов, связанных со взрывами бытового газа в многоэтажных домах, сохранит жизни, здоровье и жилье сотен сограждан, пишет РИА Новости.