Общество

Путин вновь обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями и союзниками

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания в пятницу, 22 сентября, обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что объём работы большой, есть много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе, пишет FlashNord.

Первым с докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

Тема обсуждалась и на предыдущем заседании.