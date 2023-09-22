ФНС запустил интерактивный сервис подбора имени младенца на портале ЗАГС

ФНС России запустила сервис подбора имени для новорожденного на портале ЕГР ЗАГС. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
Интерактивный сервис в основе имеет 5 тысяч уникальных имен, которые были зарегистрированы в системе ЗАГС за последние пять лет — с 1 октября 2018 года, пишет RuNews24.
В ведомстве пояснили, что сервис позволит учесть множество параметров — пол ребенка, пожелания к популярности или наоборот уникальности имени, первым буквам, длине имени, сочетании его с отчеством, а также национальные особенности.
Также на портале ЕГР ЗАГС разместили полный перечень имен, зарегистрированных в России с 1926 года, они ранжируются по убыванию популярности.