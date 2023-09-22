Общество

Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции

Социальные выплаты в России в 2024-2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В пятницу на заседании правительства министр представил основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы, пишет РИА Новости.

«По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что на именно уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты, поэтому тот уровень инфляции, который заложен в прогнозе, он используется для формирования бюджетных проектировок», - сказал Решетников.

Ранее в сентябре представитель министерства говорил журналистам, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3%, в 2024 году - до 4,5% с 4%, в 2025-2026 годах ожидает возврат к таргету в 4%. Как пояснял представитель министерства, в повышенный относительно целевого значения ЦБ уровень инфляции в 2024 году заложены вопросы, связанные с индексацией тарифов.