Общество

В России стартовали продажи iPhone 15

В первый день мирового релиза iPhone 15 магазин restore начал продавать новые смартфоны. Модели iPhone 15 и 15 Plus доступны в версиях на 128, 256 и 512 ГБ в пяти цветах: розовый, черный, синий, желтый и зеленый. Базовый iPhone 15 оценен в 130 тыс. руб., тогда как Plus-версия обойдется уже в 140 тыс. руб., передает «Газета.ру»

Смартфон iPhone 15 Pro предлагается в вариантах на 128, 256 и 512 ГБ встроенного хранилища по цене от 160 тыс. руб., а флагманский iPhone 15 Pro Max по цене от 200 тыс. руб. оснащается минимум 256 ГБ памяти и имеет версии на 512 ГБ и 1 ТБ. Обе модели доступны в цветах «титановый бежевый», «титановый белый», «титановый синий» и «титановый черный».

Несмотря на то, что продажи открыли 22 сентября, доставлять смартфоны покупателям начнут лишь с 30 сентября.