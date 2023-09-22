Общество

Юрист рассказал, может ли неродившийся ребенок претендовать на наследство отца

Беременная женщина может побороться за наследство отца своего будущего ребенка, даже если не состояла с ним в браке. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Петр Гусятников.

«Но для этого ей сначала надо установить отцовство ее будущего ребенка. Это делается на основании экспертизы ДНК в судебном порядке. Если нет возможности получить биоматериал отца, то экспертиза может быть проведена на основании биоматериала его ближайших родственников» – сообщил Петр Гусятников.

По его словам, когда отцовство будет доказано, ребенок, даже нерожденный, является наследником первой очереди и может претендовать на имущество отца так же, как и все остальные.

«Если существует завещание, в котором не указан будущий ребенок, то он имеет право на обязательную долю в наследстве» – цитирует эксперта «Газета.Ru».