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Общество

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества по телефону

23.09.2023 09:39|ПсковКомментариев: 0

Мошенники понимают, что звонками якобы от службы безопасности банка или правоохранительных органов уже никого не удивишь, поэтому стараются использовать необычные способы обмана. Об этом предупредил руководитель команды разработки Gem Space Ваге Закарян, он рассказал о новых схемах мошенничества по телефону.

По словам эксперта, в их числе можно отметить звонки с предложением продлить договор на услуги мобильного оператора, чтобы телефон продолжал работать, и человек не остался без связи. Эта информация выглядит вполне логично и поначалу не вызывает подозрений. На следующем этапе злоумышленники просят продиктовать код из SMS для автоматического продления договора.

«В этом и кроется опасность: это может быть код, с помощью которого спишутся деньги со счета, либо мошенники получат доступ к какому-либо сервису от имени человека, который этот код продиктовал. Здесь будет нелишним еще раз напомнить, что диктовать коды доступа нельзя никому вне зависимости от аргументов, которые приводит телефонный собеседник», — поделился Закарян.

Еще один новый подход, который сегодня используют мошенники — это просьбы установить на свой телефон специальное ПО, чтобы обнаружить и удалить с него фишинговые программы. Разумеется, звонящие представляются работниками службы безопасности банка или какой-либо другой организации. Они даже озвучивают название приложения, которое нужно скачать, и рассчитывают на то, что пользователь не распознает подделку и установит его на свой смартфон, пишет «Лента.ру».

Запустив такое приложение, человек не только не избавится от вирусов, но и даст мошенникам доступ к своему телефону

Ваге Закарян также обратил внимание, что развитие нейросетей предоставило изобретательным злоумышленникам дополнительные возможности для еще более сильного психологического воздействия на ничего не подозревающего собеседника.

«С помощью искусственного интеллекта можно генерировать фразы, озвученные голосом родственника потенциальной жертвы. Такой звонок будет звучать гораздо убедительнее, чем информация от третьего лица. В этом случае можно посоветовать по-прежнему внимательно проверять все факты перед тем, как предпринимать какие-то реальные действия. И ни в коем случае не нужно никому отправлять деньги по телефонному запросу», — подытожил он.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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