Общество

Минцифры хочет внедрить подтверждение личности россиян до 14 лет в систему ЕСИА

Минцифры РФ предлагает создать способ подтверждения личности граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для пользователей, не достигших 14 лет, а также способ заочно подтвердить личность для всех несовершеннолетних россиян. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила использования федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие статуса «подтвержденной учетной записи» лиц, не достигших 14-летнего возраста, затрудняет совершенствование процесса перевода государственных услуг и иных сервисов в электронный вид с использованием федеральной государственной информационной системы. «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», пишет ТАСС.

«На текущий момент правилами использования ЕСИА не предусмотрено способов завершения регистрации для физических лиц, не достигших 14-летнего возраста. Одновременно для всех несовершеннолетних граждан будет создан удобный способ подтверждения личности при завершении регистрации в ЕСИА, не требующий очного посещения несовершеннолетними гражданами и их законными представителями многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», - указано в пояснительной записке.