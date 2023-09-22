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Общество

В РПЦ предложили снизить разрешенный порог прерывания беременности до восьми недель

23.09.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает помимо вывода абортов из частных клиник снизить разрешенный срок прерывания в беременности в России с нынешних 12 до 8 недель, как это уже сделано в Германии. Об этом сообщил на заседании Всероссийского форума Всемирного русского народного собора в Новосибирске председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«На первом этапе, убрав частные клиники, мы получим действительно реальную картину [с абортами] и инструмент для дальнейшей деятельности. Мы получим контроль за медикаментозными абортами и отсутствие бесконтрольного потребления препаратов для химических абортов. Второй этап - мы сужаем коридор в государственных клиниках за счет таких организационных мер, как снижение допустимого срока аборта. У нас до 12 недель разрешается аборт, а в Германии - до восьми недель», - сказал Лукьянов.

По его словам, опытные акушеры-гинекологи отмечают, что при снижении до восьми недель разрешенного срока аборта получается «примерно 60% спасенных жизней», поскольку «основное количество женщин приходят делать аборт на девятой неделе" беременности. "В Германии не зря ввели восемь недель, у нас же пока - 12», - констатировал представитель РПЦ.

Он также полагает, что прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках и установление государственного контроля в этой сфере приведет к резкому снижению числа абортов, пишет ТАСС.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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