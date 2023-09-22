Общество

В России увеличился спрос на онлайн-специалистов

Спрос на онлайн-специалистов вырос в России за последние два года в среднем в 4 раза, среди лидеров оказались специалисты по маркетингу, копирайтеры, дизайнеры, а также юристы и аудиторы, следует из данных платформы «Авито Услуги» и аутсорсинг бухгалтерии «Мое дело».

«Спрос на онлайн-специалистов в среднем вырос в 4 раза за два года… В первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия 2021-го удаленных специалистов бухгалтерии, специалистов по налогам и юристов стали искать на платформе почти в 3 раза чаще (+175%). При этом число запросов на удаленных юристов и аудиторов выросло более чем в 4 раза (+344%). Спрос на услуги онлайн-налоговиков и специалистов по онлайн-бухгалтерии за полугодие тоже ощутимо увеличился — на 134% и 73% соответственно», — говорится в совместном исследовании.

По словам экспертов, это связано с тем, что многие компании в период пандемии вынужденно переводили сотрудников на удаленный формат работы, но с отменой ограничений "удаленка" не потеряла своей популярности — работодатели поняли, что некоторых специалистов удобно держать в онлайн-формате.

Отмечается, что при этом интерес к такому формату работы растет по всей стране — и в маленьких городах, и в мегаполисах. Но сильнее всего спрос на онлайн-специалистов вырос в Санкт-Петербурге и Москве, пишет РИА Новости.

«В первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия 2021-го также заметно вырос спрос на онлайн-услуги специалистов по маркетингу и рекламе — в 9 раз. За этот же период востребованными стали копирайтеры и дизайнеры, оказывающие свои услуги в дистанционном формате — спрос на них вырос за 2 года почти в 5 раз (+386% и +382% соответственно). Также вырос спрос на услуги специалистов по созданию и продвижению сайтов — на 170%, на SMM-специалистов — на 105%. Также в топ по динамике роста спроса вошли услуги репетиторов для взрослых и детей (+91%)», — добавляется в исследовании.