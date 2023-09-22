Общество

В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах

В новые учебники истории России для 10-11-х классов внесут изменения, рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Он сообщил в своем Telegram, что обновленный учебник истории вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему разобраться в ситуации, пишет «Газета.ру».

Речь идет о разделе учебнике, в котором говорится, что в 1943-1944 годах советские власти на основании данных о сотрудничестве карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар с фашистскими оккупантами решили ликвидировать государственные образования этих народов в Советском Союзе и подвергнуть их насильственному переселению в восточные регионы. В главе также указывалось, что в результате репрессированы были не только бандиты и пособники врага, но и много невиновных людей.

Даудов обратился к автору учебника, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, который признал, что глава была взята без изменений из предыдущих изданий и будет приведена в порядок. Над коррективами будет работать специальная группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, отметил Даудов.

Даудов подчеркнул, что тысячи представителей репрессированных народов внесли свой огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Как сообщало Минпросвещения, в регионы России были поставлены более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории.

Рецензент Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал, что пособие избавили от западоцентризма или европоцентризма, который был характерен для учебной литературы прошлых лет.