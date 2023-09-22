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Врач рассказал, кто предрасположен к хождению во сне

Почему некоторые люди ходят во сне и связано ли это явление с фазами Луны, объяснил в интервью радио Sputnik врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

К сомнамбулизму, то есть хождению во сне, приводит особое, «древнее» свойство мозга, уверен врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Михаил Полуэктов. При этом расстройстве человек совершает сложные движения, не осознавая или лишь частично осознавая, что он делает, отметил врач. По его словам, сомнамбулизм передается по наследству.

«Причиной снохождения считается наследуемое свойство мозга просыпаться не полностью. Оно известно в живой природе. Например, дельфины спят то одним, то другим полушарием мозга, чтобы вовремя "вспоминать", что им надо всплывать и дышать воздухом: они не могут себе позволить полностью выключиться в опасной для них среде. Такая способность была выявлена у птиц и других животных. Это древнее свойство, видимо, просыпается и у людей с определенными генами, в основном в детском возрасте, когда нервная система еще не очень мощная и не очень хорошо регулирует свои функции. Снохождением обычно страдают дети, начинается оно в возрасте около четырех лет и почти у всех заканчивается к 14 годам. У взрослых это расстройство встречается редко», – уточнил Михаил Полуэктов.

Снохождение часто называют лунатизмом и связывают с фазами Луны, однако это не имеет отношения к действительности, продолжил сомнолог.

«Слово "лунатизм" – это просторечие. Скорее всего, лунатизмом расстройство назвали, поскольку раньше, когда не было искусственного освещения, человека, который ходит ночью, можно было заметить только при полной Луне, отсюда и пошло название», – считает Михаил Полуэктов.