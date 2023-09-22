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Общество

Юные псковичи примут участие в игре «Зарница: легенды будущего»

24.09.2023 14:40|ПсковКомментариев: 0

Юные Псковичи примут участие в  военно-патриотической игре «Зарница: легенды будущего», которая пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Организатором события выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».

«В новой "Зарнице" мы объединили современные технологии и лучшие игровые практики. Она станет важным элементом единой системы воспитания деятельного патриотизма в школьной и студенческой среде», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Игра пройдет в деревне Истомино Нижегородской области с 22 по 28 сентября 2023 года и объединит 240 детей возрастом от 14 до 16 лет. Принять участие в испытаниях приедут команды из 16 регионов: Донецкой Народной Республики, Чеченской республики, Республики Татарстан, Республики Бурятии, Республики Калмыкии, Москвы и Московской области, Хабаровского края, Белгородской области, Свердловской области, Кемеровской области, Тюменской области, Нижегородской области, Псковской области и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

В этом году «Зарница: легенды будущего» пройдет в новом формате. Команды будут разделены на отряды, которые возглавят участники Специальной военной операции. В течение недели они будут жить в казармах и обучаться вести бой в ограниченном пространстве, оказывать помощь в военно-полевых условиях и противодействовать фейкам противника. Участники столкнуться с множеством тактических испытаний от разведки дроном до отражения кибератаки.

Финальная битва игры состоится 27 сентября. Партнёрами мероприятия выступили «Юнармия», Всероссийский студенческий корпус спасателей, учебный центр МИРЭА и центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Теги: #зарница
Источник: Псковская Лента Новостей
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