Общество

В Пскове подвели итоги заочного этапа конкурса «Наставник года»

Результаты заочного этапа первого муниципального конкурса педагогических работников «Наставник года» сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

В конкурсе приняли участие 42 педагога из 40 образовательных учреждений города. Каждый из них подготовил презентационное портфолио «Мой наставнический опыт», портфолио участника конкурса, в котором представлены дипломы, грамоты, фото- и видеоматериалы.

По итогам работы конкурсной комиссии были определены 20 участников образовательных учреждений, которые вышли в финальный очный этап. Преподаватели представят совместный проект деятельности со своим наставляемым в модели наставничества «педагог-педагог». Это предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы до 3 лет) или нового педагога (при смене места работы) с опытным педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.

В администрации отметили, что финальный очный этап конкурса пройдет 28 сентября в 9:30 на базе школы №47.