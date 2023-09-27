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Общество

На Севере вместо бургеров и газировки в школьное меню добавляют оленину

28.09.2023 08:30|ПсковКомментариев: 1

Какие блюда нельзя включать в детское меню, как санитарное законодательство регулирует требования к ним, кто устанавливает сроки хранения продуктов питания в школьных столовых? Эти вопросы чаще всего звучали по горячей линии, которую провел Роспотребнадзор.

Свыше восьми тысяч человек обратились на горячую линию с 4 по 15 сентября. Больше всего звонков было из Московской, Ленинградской, Ярославской и Ростовской областей, Татарстана и Башкортостана. Чаще людей интересовало, каким должен быть рацион детей в школе и дома, какие продукты помогут поддержать здоровье и придадут сил, насколько часто нужно принимать пищу.

С 1 января 2021 года вопросы организации питания детей в школах регламентирует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответы на многие вопросы содержат методические рекомендации MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденные Роспотребнадзором 18 мая 2020 года. Авторы документа исходили из принципов здорового питания. Что это такое, устанавливают Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статья 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Это значит, что ежедневное меню должно быть безопасным, способствовать физическому и интеллектуальному развитию, жизнедеятельности человека и будущих поколений, снижать риск появления болезней желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела.

Правильное питание предусматривает и профилактику патологических пищевых привычек, говорится в рекомендациях. Специалисты советуют избегать избыточного по калорийности ужина, чрезмерного потребления соли и сахара, легких углеводов. А потому не стоит налегать на пончики и сладкие напитки, продукты с высоким содержанием жира — колбасные изделия и сосиски, бутерброды.

Химический состав меню обязан соответствовать физиологическим потребностям в белках и аминокислотах, жирах и жирных кислотах, углеводах, витаминах, минеральных веществах и микроэлементах, биологически активных веществах.

Разработчики методички обратили внимание и на время, которое нужно организму на усвоение еды. Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед и ужин) — не менее трех с половиной —четырех часов, между основными и промежуточными (второй завтрак, полдник, второй ужин) — хотя бы полтора часа.

А сколько раз нужно питаться, зависит от времени, которое ребенок проводит в школе:

  • до шести часов — один прием пищи. То есть завтрак для детей, которые учатся в первую смену, либо обед во вторую смену;
  • больше шести — завтрак и обед в первую смену или обед и полдник во вторую;
  • круглосуточно — завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.

В группах продленного дня полагается:

  • до 15:00 — завтрак и обед;
  • до 18:00 — завтрак, обед и полдник.

Расписание занятий должно быть таким, чтобы у ребенка было минимум 20 минут. А если столовая за пределами школы, перемены рекомендуется увеличивать на время пути.

Культуру правильного питания следует прививать с малых лет, считают специалисты. Для этого нужно создавать благоприятные условия в столовой, включая интерьер обеденного зала, сервировку, микроклимат и освещенность. Причем подгонять детей нельзя: так пища плохо измельчается, недостаточно обрабатывается слюной, хуже переваривается и усваивается, а слизистая желудка испытывает повышенную нагрузку. К тому же торопливая еда формирует патологический стереотип поведения, объясняют авторы документа.

Существуют и нормы рационального распределения суточной калорийности:

  • на завтрак — 20-25 процентов;
  • второй завтрак, если он есть, — 5-10;
  • обед — 30-35;
  • полдник — 10-15;
  • ужин — 25-30;
  • второй ужин — 5.

Важно, чтобы одни и те же блюда не повторялись в течение дня и два дня подряд.

На своей официальной странице в соцсети Роспотребнадзор назвал главных врагов стола для школьника. Среди них:

  • все жареное с корочкой: курица, мясо, рыба, картофель и грибы. Именно в ней содержатся токсические вещества, раздражающие слизистую желудка. Поэтому лучше запекать продукты в духовке или готовить на пару и исключить даже овощи, приготовленные на сковородке;
  • бургеры, картошка фри, пицца и газированные напитки. В них много жира и сахара, что чревато ожирением и сахарным диабетом;
  • консервы из рыбы и мяса, не относящиеся к детскому питанию, соленья и маринады. Они включают большое количество соли, приправ и уксуса, которые плохо влияют на почки и сердечно-сосудистую систему;
  • жирные сорта мяса: свинина, баранина, утка, гусь. В таком мясе тяжелые жиры, которые незрелая ферментная система юного организма еще не способна переработать;
  • кондитерка: торты и пирожные с кремом, свежая выпечка. Все это кладезь жиров, сахара и консервантов. Желудок, печень и кишечник ребенка вряд ли скажут спасибо за такую подпитку;
  • заводские полуфабрикаты: замороженные котлеты, фрикадельки, блинчики, пельмени, вареники. И здесь тоже избыток консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов, соли;
  • продукты, которые могут вызвать аллергию. Это красная рыба, икра лососевых рыб, морепродукты (креветки, моллюски), шоколад, орехи, цитрусовые, виноград, дыня, разноцветные конфеты-драже.

С 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки в закон об образовании. Благодаря им большинство регионов обеспечили горячими завтраками или обедами учеников с первого по четвертый классы. В этом году такой порядок по всей стране, на контроле Роспотребнадзора 48 тысяч 500 образовательных организаций, сообщило ведомство на своем сайте. При этом для 74 процентов детей, нуждающихся в диетическом питании, разработали индивидуальные меню, есть условия для приема еды, принесенной из дома.

Но в этом вопросе не исключены подвижки, которые могут коснуться и более взрослых ребят. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил предоставить бесплатное горячее питание всем школьникам, о чем рассказывала «Парламентская газета». По его словам, соответствующий законопроект уже подготовили и направили на заключение в правительство.

«К нам обращаются родители, которые справедливо подчеркивают, что горячее питание для младших классов обеспечено, а для старшеклассников нет, хотя они проводят в школе больше времени. Дети начинают употреблять из аппаратов сухарики, чипсы, газировку, а потом мы тратим деньги, в том числе бюджетные, на операции, лечение гастритов, язв, сахарного диабета, онкологических заболеваний, ожирения, — отметил Ярослав Нилов. — Поэтому этот вопрос мы предложили рассмотреть в комплексе и обеспечить горячим питанием всех вне зависимости от класса. Ждем позицию правительства».

«Есть хороший опыт в регионах, где по конкурсу выбирают единого оператора для всех школ, — добавил Нилов. — Могу привести в пример Заполярный район Ненецкого округа. Там в новой школе одного из самых крупных поселков — Красное — школьников ежедневно кормят олениной. Это экологически чистое и очень полезное мясо, которое укрепляет здоровье и иммунитет. И, кстати, готовят в этой столовой сами, как дома».

Теги: #столовая
Источник: Псковская Лента Новостей
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