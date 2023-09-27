Общество

Самые полезные овощные соки назвала диетолог

Овощные соки полезнее фруктовых, уверена диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева. Она рассказала, какие из этих напитков содержат наибольшее количество ценных для организма веществ.

«Натуральные овощные соки положительно влияют на обменные процессы, способствуют восстановлению водного баланса, оказывают мощное оздоровительное воздействие на организм. Их употребление может хорошо сказываться на самочувствии, давать дополнительный источник энергии, помогать быстро восстановить силы. По сравнению с фруктовыми, овощные соки менее калорийны, содержат меньше углеводов, сахара. Предпочтение я бы отдала овощным», – отметила Елизавета Дзантиева в интервью радио Sputnik.

Диетолог перечислила наиболее полезные овощные соки. По ее словам, это прежде всего напитки из моркови, свеклы и зелени.

«Если говорить про топ овощных соков, то в первую очередь вспоминается морковный. Он содержит большое количество каротина, это предшественник витамина А, что полезно для кожи, зрения, обменных процессов. В соке свеклы много витаминов группы B, фолиевая кислота, рибофлавин, тиамин, большое количество антиоксидантов – витамина Е и аскорбиновой кислоты. В морковный и свекольный сок для лучшего усвоения полезных веществ можно добавлять немного сливок или растительного масла. Сок из зелени и овощей зеленого цвета – с сельдереем, петрушкой или укропом – это кладезь витаминов, железа, фолиевой кислоты, хлорофилла», – пояснила Елизавета Дзантиева.

Кроме того, она порекомендовала включать в рацион капустный и тыквенный соки.

«Сок из белокочанной капусты – источник витамина С, который хорошо влияет на организм в период простудных заболеваний, интенсивных физических и умственных нагрузок. Тыквенный сок содержит много клетчатки, комплекс витаминов, и он малокалориен, несмотря на приятный сладкий вкус», – добавила Елизавета Дзантиева.

Однако в некоторых случаях даже овощные соки могут быть вредны, предупредила она.

«Овощные соки, как и фруктовые, – богатый углеводами продукт. Поэтому нужно соблюдать меру и не употреблять больше 200-300 миллилитров сока в день. Сильно концентрированные соки могут неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт, поэтому их лучше разводить водой, особенно свекольный. Стоит помнить, что бывает индивидуальная непереносимость сока, возможны аллергические реакции на такие напитки», – сказала Елизавета Дзантиева.

В фабричные соки для усиления вкуса часто добавляют сахар и соль, поэтому лучше употреблять самостоятельно изготовленные напитки, заключила диетолог.