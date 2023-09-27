Общество

Туман скрыл 18-этажный дом в Пскове. ФОТО

Туман скрыл 18-этажный дом в Пскове. Фотографию опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«Вот такой вот утренний туман сегодня в Пскове. Главное управление МЧС России по Псковской области призывает: будьте аккуратны на дорогах, снизьте скорость и лучше лишний раз не обгоняйте! Берегите себя», - говорится в сообщении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.