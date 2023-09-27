Два онлайн-кинотеатра добавили в подписку «МегаКино» от МегаФона

В подписке «МегаКино» от МегаФона появились еще два онлайн-кинотеатра: Wink и more.tv. Теперь в одном предложении собраны сразу шесть видеосервисов, вместе занимающих более половины российского рынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: МегаФон
Два популярных видеосервиса добавлены к уже доступным в «МегаКино» Иви, Okko, Start и Premier. Расширение предлагаемого контента не повлияло на цену подписки. Не поменялся и принцип ее работы: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании изменить.
Теперь «МегаКино» охватывает более половины кино- и телепродукции, доступной онлайн в России. Согласно оценке J’son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров из «МегаКино» занимают около 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% - по количеству подписчиков.
Wink входит в ТОП-3 российских видеосервисов по числу подписчиков и объединяет в себе онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ. В эксклюзивной линейке Wink Originals больше 20 проектов, в том числе «Фишер», «Балет», «Ухожу красиво», «Мёрзлая земля», «Актрисы». В подписке «МегаКино» от Wink доступно свыше 120 телеканалов (включая архив ТВ-программ), а также 27 тысяч фильмов и сериалов.
More.tv - лидер по выручке от продажи прав на originals, под брендом more originals вышли сериалы «Библиотекарь», «Трудные подростки», «Happy End», «Чики» и другие. Платформа открывает доступ к эксклюзивным продуктам от Hulu - стримингового сервиса, принадлежащего The Walt Disney Company. В подписке «МегаКино» от more.tv доступен 131 ТВ-канал, а также 7 тысяч фильмов и сериалов.