Общество

Трех мировых судей назначили депутаты областного Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов назначили трех мировых судей в ходе тайного голосования на сессии 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предложенные кандидатуры были поддержаны единогласно. Так, мировым судьей судебного участка № 36 в Великих Луках назначена Наталья Тайкова. Мировым судьей судебного участка № 41 в Пскове назначена Вера Мухрынова, а судебного участка №38 в Пскове – Елена Смирнова.

Наталья Тайкова назначается на трехлетний срок полномочий. Родилась в 1983 году. Образование – юриспруденция. Стаж работы в юридической сфере - 11 лет 8 месяцев. В настоящее время является помощником судьи городского суда.

Вера Мухрынова назначается на трёхлетний срок полномочий. Является помощником судьи Псковского областного суда. Родилась в 1984 году. Образование – юриспруденция. Стаж работы по юридической профессии – 15 лет 9 месяцев. С сентября 2021 является помощником судьи Псковского областного суда.

Елена Смирнова назначается на трёхлетний срок полномочий. Сейчас занимает должность старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в прокуратуре Псковской области. Родилась в 1981 году. Образование – юриспруденция. Стаж работы по юридической профессии – 20 лет.

Председатель регионального парламента Александр Котов поздравил их с назначением и пожелал справедливого правосудия.