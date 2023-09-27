Общество

Псковские росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС провели противопожарные учения

В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду на базе ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области провели противопожарную тренировку с привлечением специалистов регионального МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе занятий отработаны действия личного состава при пожаре. Кроме того, был уточнен алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействие дежурной службы ОМОН «Кром» с подразделениями пожарной охраны, эвакуация личного состава из здания.

Проведена проверка готовности нештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации возможного пожара, до прибытия подразделений пожарной охраны.

Участники мероприятия также получили дополнительные навыки по эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован.