Депутаты поддержали введение надбавок к зарплате обладателям региональных почётных званий 

Законопроект, предусматривающий введение надбавок к зарплате обладателям региональных почётных званий, приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На надбавку смогут рассчитывать обладатели следующий званий:
Надбавка будет устанавливаться по основному месту работы ежемесячно в размере 5000 рублей при условии, что присвоенное звание соответствует трудовым (должностным) обязанностям. Надбавка устанавливается с месяца присвоения звания.
На эти цели потребуется выделение дополнительных средств из областного бюджета в размере 3 млн рублей.
Депутаты приняли законопроект единогласно.