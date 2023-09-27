Общество

Депутаты поддержали введение надбавок к зарплате обладателям региональных почётных званий

Законопроект, предусматривающий введение надбавок к зарплате обладателям региональных почётных званий, приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На надбавку смогут рассчитывать обладатели следующий званий:

«Заслуженный наставник Псковской области»,

«Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области»,

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области»,

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области»,

«Заслуженный строитель Псковской области»,

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области»,

«Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области».

Надбавка будет устанавливаться по основному месту работы ежемесячно в размере 5000 рублей при условии, что присвоенное звание соответствует трудовым (должностным) обязанностям. Надбавка устанавливается с месяца присвоения звания.

На эти цели потребуется выделение дополнительных средств из областного бюджета в размере 3 млн рублей.

Депутаты приняли законопроект единогласно.