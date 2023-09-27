Общество

Депутаты областного Собрания поддержали законодательную инициативу о социализации участников СВО

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали внесение изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект разработан для совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации участников специальной военной операции. В числе авторов законопроекта – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Авторы законопроекта предлагают включить в число социально уязвимых категорий граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий. Это позволит работодателю, принявшему на работу участников СВО, получить дополнительные меры поддержки от государства.

Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства - достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, подчеркивают авторы документа.

Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет.